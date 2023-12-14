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Выплаты по программе «Земский доктор» Путин предложил удвоить

Ирина Егорова
13:24 14.12.2023
Для врачей размер выплат составит два миллиона рублей, а не один, а для фельдшеров - миллион.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор»: для врачей - до 2 млн рублей, для фельдшеров - до миллиона. Такие выплаты получают сейчас те, кто заключил контракт на работу на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне. Путин предложил распространить данные суммы и для докторов, которые работают в других местностях.

Также Путин ранее предлагал снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор». Это поможет избежать нехватки кадров в медицине.  

Участники программы заключают контракт с государственным медицинским учреждением и принимают на себя обязательство проработать не менее пяти лет в сельской местности. 

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