Выплаты по программе «Земский доктор» Путин предложил удвоить

Для врачей размер выплат составит два миллиона рублей, а не один, а для фельдшеров - миллион.

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Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор»: для врачей - до 2 млн рублей, для фельдшеров - до миллиона. Такие выплаты получают сейчас те, кто заключил контракт на работу на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне. Путин предложил распространить данные суммы и для докторов, которые работают в других местностях.

Также Путин ранее предлагал снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор». Это поможет избежать нехватки кадров в медицине.

Участники программы заключают контракт с государственным медицинским учреждением и принимают на себя обязательство проработать не менее пяти лет в сельской местности.