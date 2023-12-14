Путин сообщил, что в войска набрано уже 486 тысяч добровольцев
Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент набрано уже 486 тысяч добровольцев для участия в специальной военной операции.
«На вчерашний вечер, мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается», - сказал Путин на «Итогах года».
Он подчеркнул, что стоит задача добиться полного равенства по льготам и господдержке для всех категорий военнослужащих, защищающих Россию, в том числе и для добровольцев.
Владимир Путин добавил, что по некоторым моментам еще предстоит принять изменения в законодательную базу, и выразил уверенность, что депутаты Госдумы тут его поддержат.
Ранее ритмичность пополнения войск контрактниками отметил министр обороны России Сергей Шойгу. Также он сообщил о формировании новых резервных полков для пополнения частей, участвующих в специальной военной операции.