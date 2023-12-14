Путин: Россия имеет достаточный запас прочности, чтобы идти вперед

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Россия имеет достаточный запас прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и двигаться дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина на «Итогах года».

«Достаточный, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Этот запас прочности обеспечен несколькими составляющими», - сказал он.

Глава государства отметил, что первой - и самой главной - является высокая консолидация российского общества. Второе - это устойчивость финансово-экономической системы страны. По его словам, это стало удивлением для стран Запада, что за предыдущие десятилетия Россия смогла накопить этот запас прочности и устойчивость в финансах и экономике.

Третьим фактором является возрастание возможностей силовой составляющей армии и органов безопасности, заключил российский лидер.