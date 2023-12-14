Журналист CNN отказался отвечать на вопрос, заявив, что «надо слушать Путина»

В зале Гостиного Двора, где пройдет программа «Итоги года с Путиным», уже все готово к началу.

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Журналист CNN лаконично ответил на вопрос корреспондента «Звезды» до начала «Итогов года с Владимиром Путиным».

«Я думаю, надо слушать Путина, а не меня», - сказал сотрудник зарубежного СМИ.

Журналисты федеральных СМИ, представители прессы из всех регионов нашей страны, а также сотрудники иностранных изданий начали занимать места, каждый старается сесть повыгоднее, чтобы их заметил глава государства. Сотрудники китайских СМИ планируют повысить свои шансы, чтобы задать вопрос, яркими плакатами и флагами Китая и России.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным-2023» впервые проходит в новом формате - она объединила прямую линию и большую пресс-конференцию президента России.