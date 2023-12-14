В Тольятти учитель, разнимая школьную драку, ударил ученика

На видео педагог разнимает двух дерущихся и наносит удар одному из школьников.

© Видео: chptlt, Telegram © Фото: chptlt, Telegram

В Тольятти учитель, разнимая драку двух школьников, применил силу к одному из них. Соответствующие кадры появились в местных пабликах.

Роликом заинтересовались в региональном Следственном комитете. Была организована проверка.

«В видеоматериалах присутствуют кадры, где учитель разнимает дерущихся и наносит удар одному из учеников», - говорится в сообщении СК.

На кадрах видно, что два мальчика бьют друг друга ногами и руками. Когда из кабинета выходит педагог, один из учеников продолжает атаковать своего оппонента. Тогда мужчина решает разобраться с драчуном жесткими методами.

Сейчас правоохранители разбираются, что же все-таки произошло в школе, выясняются все обстоятельства и причины.