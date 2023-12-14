Для журналистов выделили два этажа под столовую перед «Итогами года»

Сегодня в Гостином Дворе пройдут «Итоги года» с Владимиром Путиным, начало мероприятия запланировано на 12.00 мск.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Для журналистов выделили сразу два этажа под столовую перед «Итогами года» с Владимиром Путиным.

Стол практически новогодний: мандарины, множество закусок с рыбой и мясом, на горячее - блины с мясом и сырники, передает корреспондент «Звезды».

Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным-2023» впервые пройдет в новом формате - она объединила прямую линию и большую пресс-конференцию российского лидера. Модераторами мероприятия, начало которого запланировано на 12.00 по московскому времени, выступят ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

В зале будут находиться журналисты федеральных СМИ, представители прессы из всех регионов нашей страны, а также сотрудники иностранных изданий.