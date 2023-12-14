Бойцы ВДВ захватили украинский опорный пункт у села Работино

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Штурмовые подразделения ВДВ на Запорожском направлении успешно уничтожают украинских националистов и захватывают их позиции у села Работино. Недавно десантники зашли в одну из лесопосадок и плотным огнем подавили сопротивления противника.

Зачистив опорный пункт, бойцы ВДВ полностью овладели им и закрепились на позициях боевиков. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

В бою было уничтожено большое количество украинских военных. Двое сдались в плен. Фиксировался захват «опорника» операторами беспилотника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.