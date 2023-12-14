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«Все были мертвы»: украинский военный рассказал, как сдался в плен под Работино

04:30 14.12.2023
В ходе боев на Запорожском направлении несколько военнослужащих ВСУ ушли со своих позиций и сдались в плен. Один из них, Станислав Гринченко, рассказал, как попал на передовую и почему уже через два дня пришел на позиции к россиянам с поднятыми руками.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В августе уроженец Краматорска Донецкой области Станислав Гринченко получил повестку, прошел обучение в учебном центре в Днепропетровской области и попал в Запорожскую область. В районе Работино 22 ноября военнослужащих вывели на позиции, а уже 24-го они оказались в плену.

«Сдались сами, не хотели выполнять приказ. С поля боя ушли, когда начали по нам стрелять и наши, и с той стороны. Утром пришел приказ, что, ребята, вы должны выходить. Потому что наши бойцы на позициях не выходили на связь, надо было за ними идти. Карты у нас не было, нас вел дрон. На позициях ребята все были мертвы. Начался обстрел. Потом нас тупо бросили. Сказали, что нельзя отступать, лучше подорвите себя. Нам повезло, что в этот момент штурмовали соседние позиции, было задымление, и мы под прикрытием этого дыма и выскочили оттуда», - рассказал пленный.

Решение сдаться в плен Гринченко, по его словам, обдумал сразу после мобилизации. Но в тылу сделать это было невозможно. Все родственники Станислава - граждане РФ, а родной брат участвует в специальной военной операции в рядах российской армии. Брат посоветовался с командованием и рассказал, как можно сдаться в плен российским военнослужащим: выйти на специальную радиочастоту 149.200 «Волга» для сдачи в плен или, если это не получится, «выйти к ребятам» на российские позиции и сдаться.

«Воевать не собирался, потому что все там (в России). А по-другому уехать с Украины - ну никак», - рассказал Станислав.

Гринченко проходил подготовку под руководством грузинских наемников. Он рассказал, что у ВСУ не хватает подготовленных военнослужащих, многие бегут с передовой или сдаются в плен, отказываясь участвовать в боевых действиях.

«Как котят кинули. Ни лопат, только автоматы были и патроны дали. И что ты с ними сделаешь, когда тебя артой кроют? И когда говоришь: нас накрывают - такое ощущение, что чтобы в плен не сдавались, он бьют своей артиллерией, чтобы уничтожить. Не могу сказать, чем они руководствуются. Для танков дают 10 снарядов на две недели. Только живая сила остается как расходный материал, чтобы залатать дыры и как-то штурмовать», - рассказал он.

Военнослужащий намерен отказаться от обмена и не хочет возвращаться на Украину. Его родственникам уже сообщили, что Станислав погиб при исполнении обязанностей. Гринченко хочет приехать в Россию, получить гражданство и вместе с братом служить в Вооруженных силах РФ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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