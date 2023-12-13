DR: соглашение России и Фарер по рыболовству поставило Данию в глупое положение

Соглашение о рыболовстве теперь стало частью политики безопасности. По словам Сплидсбоэля, продление договора означает, что Россия якобы может шпионить за Западом через Фарерские острова.

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Дания оказалась в «глупом положении» из-за соглашения России и Фарер о рыболовстве. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль Danmarks Radio.

«Еще несколько лет назад никто из нас не интересовался соглашениями о рыболовстве. Но теперь у нас есть война на Украине и пакет всеобъемлющих санкций против России, поэтому эта тема внезапно становится очень чувствительной», - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что продление соглашения представляет собой вызов для Копенгагена. Также соглашение о рыболовстве теперь стало частью политики безопасности. По словам Сплидсбоэля, продление договора означает, что Россия якобы может шпионить за Западом через Фарерские острова.

Соглашение о рыболовстве между Фарерскими островами и Россией действует с 1977 года. Оно дает фарерским судоходным компаниям доступ к вылову трески в Баренцевом море в обмен на возможность российских судов ловить путассу в водах Фарерских островов.

Продление соглашения означает, что рыболовные суда двух стран продолжат пользоваться рыбными запасами друг друга и после Нового года, однако против РФ вводятся некоторые ограничения. По просьбе Великобритании российские суда больше не могут ловить рыбу в особом районе к западу от Шетландских островов, который разделяют Великобритания и Фарерские острова.