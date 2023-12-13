«Выкатываемся все чаще»: экипаж Т-72Б3 рассказал о боевой работе под Урожайным

Все бойцы этого экипажа - из Бурятии. Танк работает с закрытой огневой позиции как ствольная артиллерия - на дальнее расстояние.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Многотонная машина вгрызается в едва промерзшую землю. Танк Т-72 мгновенно набирает скорость. Позывной Хатуу, что в переводе с бурятского означает «жесткий» или «твердый», командиру танка дали не случайно - за стальные нервы и холодный расчет.

Все бойцы этого экипажа - из Бурятии. Танк работает с закрытой огневой позиции как ствольная артиллерия - на дальнее расстояние.

Наш беспилотник завис над опорным пунктом ВСУ, фиксирует точную стрельбу бурятских танкистов. Тут, конечно, сказывается огромный опыт. Экипаж на передовой с первых дней спецоперации.

«Если прямой наводкой выскакивать, то уничтожали танки, БМП. Были иностранные танки», - рассказывает наводчик-оператор с позывным Добрый.

Так танкисты группировки войск «Восток» поддерживают огнем продвижение наших штурмовых групп в боях в направлении поселка Урожайное.

«Три пристрелочных, остальные шесть - по цели. От БМП ничего не осталось. Как сообщалось ранее, под ней прятался снайпер. Чувствуется, что противник начинает захлебываться, что мы переходим в наступление, выкатываемся все чаще и чаще, не даем противнику расслабиться», - говорит командир танка Т-72Б3 с позывным Хатуу.

Но эта «72-ка» и сама не раз бывала под огнем противника. Летом танку серьезно досталось от вражеского дрона-камикадзе. Парни и удар выдержали, и урок извлекли. Они используют привычный для фронта лайфхак - защитный стальной козырек и листы с динамической защитой против атаки FPV-дронов.

Не обошлось и без талисмана на удачу. Всегда рядом на броне - Чебурашка. Пока не подводил, рассказывает механик-водитель с позывным Баун. Хотя тут скорее дело в мастерстве экипажа. Однажды по танку начал работать миномет.

«Машина была маленько повреждена, но мы экипаж вывели, машину убрали с позиции», - рассказал механик-водитель.

Короткую паузу на отдых в районе ожидания прерывает очередная боевая задача. Команда «К бою» может поступить в любой момент, как сейчас. И экипаж Т-72 выдвигается на огневую позицию. За смену бывает до четырех-пяти выездов. Работают и днем и ночью, только на победу.