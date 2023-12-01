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Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,2 млрд под гарантии Японии

Ирина Егорова
03:30 01.12.2023
В финучреждении отметили, что кредит «является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины, направленного на удовлетворение ее финансовых потребностей в 2024 году».
Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,2 млрд под гарантии Японии
© Фото: РИА Новости
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Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление Украине кредита на $1,2 млрд под гарантии правительства Японии, говорится в пресс-релизе ВБ.

В финучреждении отметили, что кредит «является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины, направленного на удовлетворение ее финансовых потребностей в 2024 году».

Эту сумму направят на поддержание проводимых государством реформ на фоне российской военной операции, на программы социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины».

С февраля 2022 года Группа Всемирного банка мобилизовала более 38 миллиардов долларов финансовой поддержки Украине, из которых более 29 миллиардов долларов было выплачено на сегодняшний день.

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