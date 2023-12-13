В районе Клещеевки десантники «Ланцетами» уничтожили два танка и САУ

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Российские десантники ежедневно уничтожают технику украинских боевиков на Артемовском направлении. Так, в районе Клещеевки расчеты разведывательных беспилотников нашли два танка и замаскированное самоходное артиллерийское орудие, которые систематически вели огонь, мешая маневрировать передовым подразделениям ВС РФ.

Для уничтожения врага задействовали барражирующие боеприпасы «Ланцет». Их запустили расчеты беспилотной авиации ВДВ. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Несмотря на плохую погоду, расчеты БПЛА обнаруживают технику и уничтожают точными ударами», - отметил офицер с позывным «Объектив».

Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя технику боевиков. Потом расчеты оперативно убыли в безопасный район.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.