Главная новогодняя елка России прибыла на Соборную площадь Кремля

Ель будет находиться на Соборной площади Кремля с 13 декабря в течение всех новогодних праздников.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль. Лесная красавица прибыла из Щелковского городского округа Подмосковья. Праздничный автопоезд проследовал через Спасские ворота на Соборную площадь, где и будет установлено 25-метровое дерево. Установка и украшение намечены на 20-е числа декабря.

Главный символ Нового года спилили в деревне Новопареево 11 декабря. Дерево выбрали члены специальной комиссии. Ель модельных параметров, с правильной пирамидальной формой кроны.

Традиция устанавливать на территории Кремля живую ель зародилась в 1996 году. Одно время ее подменяла искусственная дублерша. С 2007 года ель неизменно доставляют из подмосковных лесов.