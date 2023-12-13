В Новом Уренгое СК начал проверку после нападения стаи собак на девочку
Несовершеннолетнюю пострадавшую доставили в травматологическое отделение больницы.
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В Новом Уренгое стая уличных собак покусала девочку. Бездомные собаки напали на пострадавшую, когда она шла по улице. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ямало-Ненецкому округу.
«С укушенными ранами девочка поступила в травматологическое отделение больницы», - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
Уточняется, что происшествие произошло на улице сегодня 13 декабря.
По итогу нападения было возбуждено уголовное дело по статье 293 - халатность. Следствие продолжает устанавливать подробности дела, ведется процессуальная проверка.