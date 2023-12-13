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Тысяча человек и сто единиц техники: как проходят учения Тейковской дивизии РВСН

Олег Лавров
20:34 13.12.2023
Ракетчики проведут целый месяц на учениях, отрабатывая маршруты боевого патрулирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Давление в шинах также в порядке, под автомобилем сухо, на приборной панели все работает. Перед выездом механики-водители проверяют технику сразу по нескольким десяткам пунктов. Речь не просто об автомобиле – это тягач с колесной формулой 16 на 16, перевозящий ядерную ракету. 

 «В зимний период, конечно, подготовки должно быть больше. Даже перед запуском ходового двигателя. Надо его подготовить: запустить ПЖД – это подогреватель. Чтобы облегчить пуск двигателя», - сказал Вадим Васильев, механик-водитель ПГРК.

Чтобы сесть за руль пусковой, Вадим Васильев отучился 2 года в Знаменской школе техников РВСН. За спиной у него более 150 выходов на маршруты боевого патрулирования. Маневрировать на пусковых порой приходится в крайне ограниченном пространстве. 

 «Руль очень хорошо себя ведет, да и сам агрегат себя очень хорошо ведет. Колеса поворачивают так, как надо. Потому что здесь поворачивает и передние 3 оси и задние 3 оси, и это очень облегчает маневрирование», - добавил Васильев.

В небо взмывает Элерон 3. Кромешная тьма - не помеха. Оптика беспилотника позволяет оператору детально видеть все, что происходит на земле. 

После получения вводных стратегические ракетчики занимают свои места. Взмах сигнальных флажков, и из гаражей выходят вспомогательные агрегаты, следом появляются ПГРК.   

За пределы части выходит ракетный полк - это более 100 единиц техники и около тысячи человек личного состава. Помимо пусковых в Ивановских лесах растворяются машины боевого управления, связи и обеспечения боевого дежурства. 

В ночи колонна рассредоточилась. Каждый ракетный дивизион, состоящий из нескольких пусковых занял свою полевую позицию, и вот сейчас происходит развертывание агрегатов и их маскировка. На это дается час по нормативу, но личный состав справляется чуть ли не в два раза быстрее.

Также на полевых позициях отрабатывается боевое охранение. В ходе маневров ракетчики задействуют специальную машину дистанционного разминирования «Листва» для разведки маршрутов, по которым пойдут подвижные грунтовые ракетные комплексы.

«Эффективность данной машины заключается в том, что на определенном расстоянии она уничтожает минные заграждения», - прокомментировал Александр Нечипай, командир саперной роты Тейковского ракетного соединения.

На маршрутах боевого патрулирования ракетчики-стратеги проведут около месяца, сменив несколько полевых позиций. В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают десятки вводных и совершат марш общей протяженностью несколько сотен километров. Такие выходы совершенствуют уровень подготовки личного состава и повышают слаженность соединений и частей РВСН.

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