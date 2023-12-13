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Адвокат Добровинский рассказал подробности иска Киркорова к Успенской

Ян Брацкий
18:46 13.12.2023
Первое заседание по делу Филиппа Киркорова и Любови Успенской состоится в Замоскворецком суде столицы в конце января - начале февраля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Певец Филипп Киркоров подал иск к Любови Успенской о защите чести и достоинства. Король российской эстрады требует от нее 10 миллионов моральной компенсации, рассказал «Звезде» адвокат Киркорова Александр Добровинский. Популярному певцу не понравилось интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, где она назвала его «женоненавистником».

«В этом интервью Успенская, как мы посчитали, порочит честь и достоинство Филиппа Киркорова... Мы обратились к лингвистам, они сделали экспертизу... Эксперты посчитали, что это оскорбление чести и достоинства... Мы посчитали сумму иска, и она составила около 10 млн рублей, плюс расходы на экспертизу и адвоката - еще приблизительно 2 млн рублей», - рассказал Добровинский.

Первое заседание по делу запланировано на конец января - начало февраля, уточнил адвокат Киркорова. Вторая сторона конфликта, певица Любовь Успенская, на звонки «Звезды» не отвечает.

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