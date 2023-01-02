В РФ выявили минимальный с середины июля прирост заболевших COVID-19 за сутки

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Россия вступила в 2023 год с минимальным количеством новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За 1 января 2023 года в стране зарегистрированы 3 884 случая COVID-19 - это минимальный с середины июля 2022 года суточный прирост заразившихся.

По данным оперативного штаба, отмечено также снижение количества госпитализаций: за сутки на стационарное лечение от COVID-19 поступили 379 человек, что меньше, чем в предыдущий день на 19,4%. Исключение составили 17 субъектов РФ, где отмечено увеличение количества случаев COVID-19, которые необходимо лечить в стационаре.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 43 человека, накануне сообщалось о 50 умерших.

Всего в России за время пандемии зарегистрированы 21 807 431 случай заражения коронавирусной инфекцией, 393 805 умерших и 21 217 574 выздоровевших.