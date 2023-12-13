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Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай

Анна Назайкина
16:46 13.12.2023
Впоследствии она пояснила, что в здании присутствовали служебные собаки.
© Видео: vonderleyen, Twitter © Фото: vonderleyen, Twitter
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После выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте в зале стал раздаваться громкий собачий лай. Этот момент попал на видео.

Завершая свою речь, она призвала показать европейским гражданам всю силу ЕС.

«Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит высоко подняв голову. Слава Европе!» - сказала она.

После того как председатель Еврокомиссии покинула кафедру, аудиосистема в зале начала транслировать собачий лай. Впоследствии фон дер Ляйен пояснила, что в здании присутствовали служебные собаки.

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