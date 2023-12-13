Врач Ярцева дала рекомендации по борьбе с остаточным кашлем

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как избавиться от кашля и других остаточных явлений после болезни. По мнению эксперта, необходимо позаботиться о слизистой, которая пострадала от вируса.

«Когда вирус проникает в человеческий организм, он пересушивает слизистую, чтобы легче распространяться. Он царапает наш эпителий, и эти царапины остаются на некоторое время, ранки заживают дольше. Необходимо поддерживать влажность воздуха на уровне не менее 50%. Можно дополнительно пользоваться солевыми растворами, полоскать нос и горло, рассасывать леденцы», - посоветовала Ярцева в беседе со «Звездой».

Врач не рекомендовала пользоваться антисептиками, которые только сильнее раздражают слизистую, вызывая дополнительный кашель. Кроме того, иммунолог посоветовала воздержаться от курения и прогулок на морозе. Основной упор врач сделала на увлажнение воздуха в квартире и промывание носоглотки.