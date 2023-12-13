В стране и мире Гендиректор РНБ Гронский умер на 71-м году жизни Ян Брацкий Владимир Геннадьевич Гронский возглавлял Российскую национальную библиотеку с 2021 года. © Фото: Пресс-служба РНБ Читайте нас на: На 71-м году жизни умер генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский. Трагическую новость «Звезде» подтвердили в пресс-службе библиотеки. «Он был обаятельным, искренним, мудрым - таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам», - говорится в сообщении. Владимир Геннадьевич Гронский возглавлял Российскую национальную библиотеку с 2021 года. Как отметили в пресс-службе, он был инициатором крупнейших программ и проектов РНБ. Коллеги отзываются о нем как о человеке высокой культуры и душевного тепла. О причинах смерти Гронского и месте прощания не сообщается. Экспертное мнение и аналитика