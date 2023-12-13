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Гендиректор РНБ Гронский умер на 71-м году жизни

Ян Брацкий
16:00 13.12.2023
Владимир Геннадьевич Гронский возглавлял Российскую национальную библиотеку с 2021 года.
Гендиректор РНБ Гронский умер на 71-м году жизни
© Фото: Пресс-служба РНБ
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На 71-м году жизни умер генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский. Трагическую новость «Звезде» подтвердили в пресс-службе библиотеки.

«Он был обаятельным, искренним, мудрым - таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам», - говорится в сообщении.

Владимир Геннадьевич Гронский возглавлял Российскую национальную библиотеку с 2021 года. Как отметили в пресс-службе, он был инициатором крупнейших программ и проектов РНБ. Коллеги отзываются о нем как о человеке высокой культуры и душевного тепла. О причинах смерти Гронского и месте прощания не сообщается.

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