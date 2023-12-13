В Москве из-за «Итогов года» с Путиным для движения перекроют ряд улиц

Ограничение движения будет действовать с 00.01 14 декабря до конца мероприятия.

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В центре Москвы в четверг, 14 декабря, в связи с проведением «Итогов года с Владимиром Путиным» ряд улиц будут перекрыты для движения. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Речь идет об участке Ильинки от Новой до Красной площади, кроме того, для движения будет закрыта Варварка - от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста. Также будет перекрыт проезд между Ильинкой и Варваркой у Красной площади.