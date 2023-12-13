Экс-главу УМВД задержали в Петербурге по делу о легализации 100 тысяч мигрантов

По версии следствия, злоумышленники в составе преступной группы изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан.

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В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о задержании экс-начальника региональной миграционной службы, который подозревается в незаконной постановке на учет более 100 тысяч иностранных граждан.

Уточняется, что еще осенью прошлого года правоохранительные органы выявили масштабную противоправную деятельность по организации нелегальной миграции.

«Злоумышленники в составе преступного сообщества изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Telegram.

Отмечается, что принимающей стороной в фальшивых документах указывались организации Северной столицы, которые якобы оказывают услуги по временному размещению мигрантов.

По данным ведомства, задержанный, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»), уволился из органов в прошлом месяце.