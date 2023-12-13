В Вологде жильцы и их питомцы были заблокированы в горящем доме

В одной из квартир находилась женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться.

© Видео: МЧС РФ © Фото: mchs_official, Telegram

В Вологде пожар произошел в деревянном многоквартирном доме, на втором этаже были заблокированы жильцы и их питомцы, сообщили в МЧС России.

На месте работали 32 спасателя. Используя лестницы, сотрудники экстренных служб смогли спасти из огня и едкого дыма семь человек, в том числе одного ребенка. Впоследствии двух пострадавших отправили в больницу.

«В одной из квартир находилась женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться: ее спустили и передали медикам», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, под угрозой оказались жизни домашних животных - пожарным удалось спасти из пожара десять кошек и собак. К несчастью, две собаки погибли.