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Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя

Максим Крюков
11:29 13.12.2023
В связи с длительной остановкой машинист электропоезда открыл двери и предложил пассажирам самим добираться до станции.
© Видео: m8.online, VK © Фото: m8.online, VK
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В связи с задержкой отправления пригородных электропоездов Ярославского направления Московской железной дороги почти на полчаса Московско-Ярославской транспортной прокуратурой была организована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, причиной задержек по станции Мытищи явилась техническая неисправность, которая повлекла остановку пассажирского поезда №35 Нижний Новгород - Москва и электропоезда №6207 сообщением Сергиев Посад - Москва.

По словам очевидцев, машинист электрички оповестил пассажиров о возможной длительной остановке, после чего открыл двери и предложил им добираться до станции самостоятельно. Людям пришлось идти по заснеженным путям около 300 метров. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как пассажиры прыгают из электрички в снег.

В транспортной прокуратуре отметили, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

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