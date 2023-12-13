Расчеты Д-20 уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Благодаря слаженной работе разведчиков на переднем крае линии боевого соприкосновения и в тылу артиллеристы получили уточненные координаты цели.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 уничтожили замаскированный командный пункт и средства радиоэлектронной борьбы противника на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы артиллеристов группировки «Центр» публикует Министерство обороны РФ.
Орудия остаются незамеченными, поскольку размещены среди деревьев, накрыты маскировочными сетями и ветвями. После получения координат противника расчеты Д-20 ведут огонь осколочно-фугасными боеприпасами. Кадры объективного контроля подтверждают поражение целей.
Отстрелявшись, артиллеристы покидают позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.