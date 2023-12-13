Улицу и парковку в Новосибирске залило кипятком

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Кипяток залил парковку возле гипермаркета и Большевистскую улицу в Новосибирске. Очевидцы сообщают, что горячая вода хлещет прямо из канализационного люка. Предварительно, прорвало трубу водоснабжения. Над залитой водой территорией поднимается пар, а дорога, ведущая к ЖК, превратилась в кипящую реку. Учитывая сильные и по-настоящему сибирские морозы, скоро вода замерзнет и дорога превратится в каток.

На парковке возле ТЦ многие жители оставляли свои машины, теперь, после случившегося, они не только охвачены кипятком, но и из-за сильных морозов не могут выехать, так как мокрые колеса моментально примерзают к асфальту.