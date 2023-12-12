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Сотрудники детского сада в Хабаровске уволены из-за грамот с гербом Украины

Ирина Егорова
09:40 12.12.2023
Инструктор по физкультуре просто нашла в Интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, а заведующая детским садом поставила печати учреждения, не вникая в то, что на них изображено.
Сотрудники детского сада в Хабаровске уволены из-за грамот с гербом Украины
© Фото: derz_khab, Telegram
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Заявления об увольнении по собственному желанию написали заведующая детским садом №122 и инструктор по физической культуре в Хабаровске после инцидента с грамотами, на которых был изображен герб Украины. Эту информацию подтвердил прокомментировал ситуацию мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале.

По его словам, инструктор по физической культуре нашла в Интернете шаблоны грамот и распечатала их, а заведующая детским садом поставила печати учреждения, не вникая в то, что на них изображено.

Грамоты с украинской символикой были вручены воспитанникам трех  дошкольных учреждений после соревнований по пионерболу, которые проводились в саду №137. Сейчас детям выдали новые грамоты, а старые изъяли. Проверка всех обстоятельств произошедшего до сих пор ведется.

«Дети - участники состязаний - невольно стали объектами информационного давления. Для работников сферы образования это недопустимо! Приношу извинения воспитанникам детского сада №122 и их родителям», - написал Кравчук.

Мэр добавил, что в связи с произошедшим с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска будут проведены дополнительные мероприятия по задачам патриотического воспитания и на предмет знания российской символики. Власти Хабаровска также напомнили о понимании важности и ответственности педагогов и призвали их следовать  этическим принципам в своей работе с детьми.

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