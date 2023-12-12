«Дочки» Siemens и Volkswagen попросили компенсации инвестиций за уход с рынка РФ
Восемь немецких компаний требуют компенсации от федерального правительства Германии из-за убытков в результате инвестиций в Россию, пишет Business Insider.
Компенсации требуют в связи с уходом с российского рынка - до февраля 2022 года, с момента, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, немецкие власти выдавали гарантии бизнесу на инвестиции в Россию. Речь идет о дочерних компаниях Siemens и Volkswagen, а именно Siemens Mobility, Siemens AG, которая специализируется на железнодорожной технике, и Volkswagen Bank. Они застраховали инвестиции в России с помощью инструмента федеральных инвестиционных гарантий.
Прежде с аналогичным обращением по поводу госгарантий выступила компания-производитель газа и нефти Wintershall Dea. Имеются в виду гарантии на инвестиции в страну, которые были выданы в период с 2006 по 2016 год.
Напомним, что общеевропейский запрет на инвестиции в Россию начал действовать 26 февраля 2022 года. Программы поддержки инвестиций за рубеж действуют и в отношении других стран, среди которых Украина.