Минобороны: над Белгородской областью сбита ракета «Точка-У»
Как утверждается, сегодня приблизительно в 5 утра Украина попыталась атаковать объекты на территории нашей страны.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Российские военные сбили украинскую ракету «Точка-У» над территорией Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Как утверждается, сегодня приблизительно в 5 утра Украина попыталась атаковать объекты на территории нашей страны.
Российские средства противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку врага. Информация о пострадавших уточняется.