Al Jazeera: Израиль освободил седьмую группу заключенных из 30 палестинцев

Автобус в сопровождении группы Красного Креста выехал из тюрьмы Офер и направился в город Бейтуния в Палестинской автономии.

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Седьмая группа палестинских заключенных, в составе которой находится 30 человек, освобождена Израилем, сообщает телеканал Al Jazeer.

Автобус в сопровождении группы Красного Креста выехал из тюрьмы Офер и направился в город Бейтуния в Палестинской автономии.

В течение дня в секторе Газа были освобождены восемь израильских пленных.

Напомним, что освобождения заложников и заключенных осуществляется в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, которое было достигнуто утром 24 ноября. Тогда стороны договорились о четырехдневном перемирии. Затем оно было продлено еще на двое суток до 29 ноября. Ожидается, что палестинское движение ХАМАС и Израиль продлят временное перемирие еще на два дня. На этом настаивают египетские и катарские переговорщики.

Всего с начала боевых действий в Газе погибло более 15 000 палестинцев. Примерно половина из них - это дети и женщины.