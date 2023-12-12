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В Санкт-Петербурге из раненых ветеранов СВО создали команду по следж-хоккею

Павел Кутаренко
05:10 12.12.2023
Команда уже планирует в следующем году поучаствовать в чемпионате России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Санкт-Петербурге по инициативе организации помощи военнослужащим «Общее дело» создали команду по следж-хоккею «Звезда». Она полностью укомплектована участниками спецоперации, которые получили повреждения нижних конечностей в результате ранения.

«Хотим в первую очередь ребят вернуть в нормальное русло, чтоб они были на позитиве, чтобы приходили с желанием на тренировки, чтобы это получалось», - говорит член попечительского совета АНО «Общее дело» и мастер спорта по хоккею Кирилл Сафронов.

Основной костяк команды состоит из восьми человек. Все являются участниками СВО. В хоккей ранее не играли. Так, например, защитник Дмитрий Давыдов лишился ног при штурме Артемовска.

Пока лечился в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, мужчина обучился на новую квалификацию. Сейчас работает в военкомате. Теперь еще уверенно чувствует себя и на льду.

«Быстрее даже слаживается командная работа на самом льду, потому что мысли у всех сходятся: как сделать так, чтобы меньше напрячь, где кого-то выручить. Так же, как там - взаимовыручка», - говорит Дмитрий.

Нападающий Николай Федоров ноги лишился при штурме Попасной. До прихода в команду мысли были всякие, но каждая игра - лучшая мотивация.

«Смотрите, у меня целое колено. Я смотрю на парней, у некоторых нет обоих ног, как у капитана нашего. Они не унывают, они веселые, они занимаются. Как на их фоне можешь падать духом, давать заднюю, что-то унывать?», - отмечает Николай.

Пока команда тренируется раз в неделю. Этого, конечно же, недостаточно. Нужно проводить по четыре тренировки. Но задача максимум поставлена: к сентябрю следующего года заявиться на чемпионат России.

В первенстве страны пока всего 8 команд по следж-хоккею. Парни из петербургской «Звезды« не планируют сразу стать чемпионами. Они хотят показать на что способны и надеются, что их методика реабилитации военнослужащих станет примером для других городов.

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