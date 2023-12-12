В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дроны, лазер, электронные карты: новосибирских курсантов учат по новым методикам

06:45 12.12.2023
Особое внимание при подготовке курсантов в НВВКУ уделяют подготовке операторов квадрокоптеров и FPV-дронов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) готовят по новейшим методикам с использованием самой современной учебно-материальной базы.

Для занятий по огневой подготовке в училище используют стрелковый тир, где установлен высокоточный боевой интерактивный комплекс «Блик-ВТ». Он позволяет организовать стрельбу по штатным бумажным или деревянным мишеням, а также по интерактивным мишеням, которые воспроизводятся на специальном самозатягивающемся резиновом экране с точностью считывания меньше 1 мм.

Эти технологии дают возможность быстрее подготовить курсанта качественно выполнять огневые задачи, пояснил доцент кафедры вооружения и стрельбы НВВКУ подполковник Андрей Донцов.

«Позволяет организовать обучение боевыми патронами, холостыми патронами, а также лазерными тренажерами, которые устанавливаются на штатное оружие курсантов. Мы можем провести пробное занятие лазерными тренажерами, потом в зависимости от опыта перейти на холостые патроны, а в заключительной части уже обучать курсантов боевыми патронами», - рассказал он.

На занятиях по военной топографии курсанты используют новейшее программное обеспечение. Оно позволяет точно выдавать координаты цели, прокладывать маршруты движения техники, ориентироваться и обозначать предметы на местности.

«Это современная программа, которая к нам поступила. Она позволяет курсантам работать на электронных картах, наносить решения и передавать их в абонентской сети с применением средств связи», - рассказал преподаватель кафедры тактики НВВКУ подполковник Дмитрий Карпусь.

Особое внимание при подготовке курсантов в новосибирском училище уделяют подготовке операторов квадрокоптеров и FPV-дронов. С первого курса курсанты изучают разновидности дронов, их комплектации и способы применения. К выпуску из училища они умеют управлять беспилотниками разных типов, в том числе FPV-дронами, владеют навыками по их сборке и настройке различных параметров в электронной прошивке устройства.

«Наших курсантов на коммерческих дронах мы начинаем учить с самого первого курса. Даем базовые знания по пилотированию. Дальше наращиваем темп обучения: учим корректировке огня артиллерии, переделке боеприпасов, наблюдению, корректировке действий штурмовых групп», - рассказал преподаватель с позывным «Дождь».

Современные технологии и боевой опыт преподавателей училища позволяют внедрять в программу обучения курсантов новейшие методики обучения и более качественно готовить будущих офицеров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:27 В стране и мире
«Хезболла» обстреляла семь позиций ЦАХАЛ на севере Израиля
03:03 В стране и мире
Видео
Огненное дыхание: как «Солнцепеки» готовятся к боевой работе на полигоне
02:09 В стране и мире
Палата представителей США 14 декабря проголосует по импичменту Байдену
00:38 В стране и мире
Видео
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Конституции
00:31 В стране и мире
МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн
Популярное
Видео
Костомаров показал первые шаги на льду после протезирования
Видео
В Иркутской области ищут молодого медведя, ворующего кашу у собак
На серебряном жезле Милея изобразили головы его собак-клонов
Видео
Астроном Денисенко рассказал, как и когда можно увидеть звездопад Геминиды
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.