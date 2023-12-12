Дроны, лазер, электронные карты: новосибирских курсантов учат по новым методикам

Особое внимание при подготовке курсантов в НВВКУ уделяют подготовке операторов квадрокоптеров и FPV-дронов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) готовят по новейшим методикам с использованием самой современной учебно-материальной базы.

Для занятий по огневой подготовке в училище используют стрелковый тир, где установлен высокоточный боевой интерактивный комплекс «Блик-ВТ». Он позволяет организовать стрельбу по штатным бумажным или деревянным мишеням, а также по интерактивным мишеням, которые воспроизводятся на специальном самозатягивающемся резиновом экране с точностью считывания меньше 1 мм.

Эти технологии дают возможность быстрее подготовить курсанта качественно выполнять огневые задачи, пояснил доцент кафедры вооружения и стрельбы НВВКУ подполковник Андрей Донцов.

«Позволяет организовать обучение боевыми патронами, холостыми патронами, а также лазерными тренажерами, которые устанавливаются на штатное оружие курсантов. Мы можем провести пробное занятие лазерными тренажерами, потом в зависимости от опыта перейти на холостые патроны, а в заключительной части уже обучать курсантов боевыми патронами», - рассказал он.

На занятиях по военной топографии курсанты используют новейшее программное обеспечение. Оно позволяет точно выдавать координаты цели, прокладывать маршруты движения техники, ориентироваться и обозначать предметы на местности.

«Это современная программа, которая к нам поступила. Она позволяет курсантам работать на электронных картах, наносить решения и передавать их в абонентской сети с применением средств связи», - рассказал преподаватель кафедры тактики НВВКУ подполковник Дмитрий Карпусь.

Особое внимание при подготовке курсантов в новосибирском училище уделяют подготовке операторов квадрокоптеров и FPV-дронов. С первого курса курсанты изучают разновидности дронов, их комплектации и способы применения. К выпуску из училища они умеют управлять беспилотниками разных типов, в том числе FPV-дронами, владеют навыками по их сборке и настройке различных параметров в электронной прошивке устройства.

«Наших курсантов на коммерческих дронах мы начинаем учить с самого первого курса. Даем базовые знания по пилотированию. Дальше наращиваем темп обучения: учим корректировке огня артиллерии, переделке боеприпасов, наблюдению, корректировке действий штурмовых групп», - рассказал преподаватель с позывным «Дождь».

Современные технологии и боевой опыт преподавателей училища позволяют внедрять в программу обучения курсантов новейшие методики обучения и более качественно готовить будущих офицеров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.