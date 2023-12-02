Замминистра обороны Кузьменков навестил участников СВО в госпитале в Севастополе

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Начальник госпиталя полковник медицинской службы Владислав Мурынин доложил Кузьменкову об организации лечения раненых бойцов, а также о принимаемых мерах для их скорейшего восстановления.

Помимо этого, замглавы МО РФ возложил цветы к мемориалу «Стена плача», который расположен на территории военного госпиталя, почтив память защитников и медработников Севастополя, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками на этом месте в 1942 году.