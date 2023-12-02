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Замминистра обороны Кузьменков навестил участников СВО в госпитале в Севастополе

05:21 02.12.2023
Замглавы МО РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил госнаграды военнослужащим морской пехоты Черноморского флота и сотрудникам военного госпиталя.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Н.И. Пирогова в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО). Генерал-полковник вручил государственные награды российским военнослужащим - участникам специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию.

© Минобороны России

Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени. Кроме того, медали «За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации» и «За трудовую доблесть» получили сотрудники госпиталя, которые отличились в обеспечении выполнения задач спецоперации.

© Минобороны России

В ходе церемонии награждения Кузьменков передал военным и персоналу медучреждения слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

«Благодарю вас за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач. Желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй к боевым товарищам», - сказал замглавы Минобороны России.

© Минобороны России

Начальник госпиталя полковник медицинской службы Владислав Мурынин доложил Кузьменкову об организации лечения раненых бойцов, а также о принимаемых мерах для их скорейшего восстановления.

Помимо этого, замглавы МО РФ возложил цветы к мемориалу «Стена плача», который расположен на территории военного госпиталя, почтив память защитников и медработников Севастополя, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками на этом месте в 1942 году.

© Минобороны России

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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