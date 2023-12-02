Замминистра обороны Кузьменков навестил участников СВО в госпитале в Севастополе
Замглавы МО РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил госнаграды военнослужащим морской пехоты Черноморского флота и сотрудникам военного госпиталя.
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Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Н.И. Пирогова в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО). Генерал-полковник вручил государственные награды российским военнослужащим - участникам специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию.