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Путин присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский»

Ирина Егорова
23:25 01.12.2023
Почетное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество личного состава корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Путин присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский»
© Фото: MOD Russiavia Globallookpress.com, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский». Соответсвующий документ опубликован на сайте правовой информации.

«Присвоить фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: гвардейский фрегат "Адмирал Макаров"», - говорится в указе.

Почетное звание было присвоено фрегату «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».

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