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«Лаборатория военной мысли»: газета «Красная Звезда» отметила вековой юбилей

Игорь Лапик
22:07 01.12.2023
Главному печатному изданию Вооруженных сил - «Красной Звезде» - исполняется 100 лет. В годы войны в газете трудились Михаил Шолохов, Алексей Толстой и Константин Симонов. С юбилеем «Красную Звезду» поздравил министр обороны Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вековой юбилей газеты «Красная Звезда» собрал полный зал гостей. Место торжественного мероприятия выбрано не случайно. Именно здесь, в подвалах тогда еще Театра Красной Армии, во время Великой Отечественной прятались от бомбежек сотрудники газеты. Здесь выходили в печать новости с фронта. Министр обороны Сергей Шойгу со сцены поздравил всю редакцию со 100-летием.

«Единственные, кто достойно пронес свое имя через все это время, - это наша газета. Это “Красная Звезда”. Кто несет традиции, кто их сохраняет, кто их бережет? Это, конечно, люди. Замечательные люди, огромное поколение, плеяда. Те, кто не просто сберег газету, кто все эти годы, десятилетия, теперь уже можно сказать с уверенностью - столетие крепил дух наших Вооруженных сил», - сказал глава Минобороны России.

Из рук министра получили государственные награды отличившиеся журналисты, редакторы, работники типографии и другие. Военкоры «Красной Звезды» сейчас являются продолжателями славного дела тех, кто «с “лейкой” и блокнотом» прошел огонь сороковых. Сегодня офицеры редакции успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО.

«Ничего не изменилось. Ну, единственное - стали более современными какие-то технические средства. Появился диктофон, появился более современный цифровой фотоаппарат, а не «лейка». Но также основное - это есть человек с ружьем, это наш защитник отечества», - говорит военкор «Красной Звезды» Юрий Бородин.

Большинство из военкоров прошли школу курсантской жизни, учились 5 лет в военных учебных заведениях, рассказал военкор «Красной Звезды» Роман Бирюлин.

«Мы знаем, что такое казарма, кто такой дежурный по роте. Мы знаем, что такое плац, мы знаем, что такое автомат», - говорит он.

Их информационные пули и снаряды били врага больнее и эффективнее, чем тротил и свинец. «Красная Звезда» была всесоюзным печатным замполитом, поднимая моральный дух и вдохновляя бойцов на подвиги.

Газета «Красная Звезда» фактически ровесница Советского Союза. Решение о ее создании было принято в ноябре 1923 года, а первый выпуск вышел в печать 1 января 1924-го. К юбилею было принято решение напечатать множество копий этого номера. А это самый свежий выпуск от 1 декабря 2023 года. В нем указано, что с момента основания в тираж вышло более 28 тысяч номеров.

© ТРК «Звезда»

Военкорами «Красной Звезды» в годы войны работали писатели Михаил Шолохов, Илья Эренбург и Константин Симонов, написавший стихотворение «Жди меня». Благодаря статьям журналистов «Красной Звезды» весь мир узнал о героической обороне Дома Павлова в Сталинграде, подвиге 28 панфиловцев в битве под Москвой и о легендарном летчике Алексее Маресьеве, летавшем без ног.

Виталий Мороз - старейший сотрудник газеты. В свои 84 он до сих пор в строю, работает в «Красной Звезде» уже полвека.

«Об этом - в чем миссия “Красной Звезды” на всем протяжении всего этого века - сказал один из читателей еще в 1927 году. Это газета не об оружии, не о бое, не об учении, а о человеке. О человеке с ружьем. О том, кто защищает страну», - говорит ветеран.

Сегодня «Красная Звезда» - это мощный издательский комплекс с современным оборудованием. На передовую в зону СВО доставляют не только газету

«Мы выпускаем целые специальные инструкции, которые помогают бойцам работать снайперами, осуществлять медицинское обеспечение. Это такие небольшие книжечки, которые каждый солдат носит с собой, и ему очень удобно ими пользоваться и читать», - рассказал главный редактор военного издательства «Красная Звезда» Сергей Куличкин.

В ходе праздничного концерта с патриотическими песнями перед сотрудниками «Красной Звезды» выступили Олег Газманов, Шаман, группа «Любэ», ансамбль имени Александрова. Ну и, конечно же, в репертуар вошла до сих пор любимая всеми журналистами «Песенка военных корреспондентов» («Корреспондентская застольная»), написанная в 1943 году Константином Симоновым.

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