Огненное дыхание: как «Солнцепеки» готовятся к боевой работе на полигоне

Огнеметные системы «Солнцепек» для украинских дронов - одна из приоритетных целей. На задание машина никогда не выходит в одиночку.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На дежурство выходит тяжелая огнеметная система «Солнцепек». Правда, пока только условно. Экипаж группировки войск «Центр» в тыловом районе спецоперации оттачивает навыки.

На полигоне изучают движение по пересеченной местности. Для этой машины преград нет. Ее основа - шасси танка Т-72А. Следующий этап - отработка наведения на цель.

Действия, отточенные до автоматизма: боевая машина заходит на огневую позицию и поднимает пакет. На развертывание уходит около трех минут, и «Солнцепек» готов нанести удар.

Пакет на полигоне пустой. Но «Солнцепек» пугает уже одним своим принципом работы. Вот его выстрелы в бою. Это кадры объективного контроля, снятые нашей разведкой. Термобарический снаряд во время попадания создает облако газообразной взрывоопасной смеси. Она проникает внутрь техники и блиндажей, попадает в бункеры. А затем происходит ее детонация. Температура при взрыве - 3 тысячи градусов. Такое «огненное дыхание» стирает на своем пути все. Площадь поражения - 40 тысяч квадратных метров, восемь футбольных полей. Огонь можно вести не покидая машину - это может спасти жизнь экипажу. Не оставляет противнику шансов и новая система навигации.

«На этом оборудовании практически в два раза увеличилась скорость стрельбы. И вообще, расчет координат идет намного быстрее, чем со старым оборудованием, что позволяет нам быстрее поразить цели и убыть. Сейчас нет необходимости выходить из машины. Там, соответственно, безопаснее», - говорит командир машины «ТОС-1» с позывным «Топаз».

Такого вида вооружения нет нигде в мире. И за ним постоянно охотятся вражеские беспилотники.

«Тяжелая огнеметная система является приоритетной целью для FPV-дронов. Соответственно, благодаря навигационной аппаратуре «Сигнал» мы быстро отрабатываем и уезжаем», - рассказывает командир тяжелого огнеметного взвода с позывным «Река».

«Солнцепек» никогда не выходит один. Его сопровождает машина боевого охранения. Ее экипаж сначала выходит на разведку: оценивает обстановку на позиции - сможет ли туда зайти тяжелая огнеметная система. А потом прикрывает район стрельбы и наблюдает за ситуацией в небе. Здесь бойцы отрабатывают общение жестами и сигналами, чтобы быть максимально незаметными.

«Заходим первые, проверяем, смотрим обстановку, даем доклад: может ли работать машина или нет. Если все чисто - машина заходит, отрабатывает, уезжает, и мы за ней», - рассказывает командир группы огневой поддержки с позывным «Дон».

«Солнцепек» незаменим, когда противник обороняется на хорошо укрепленных позициях. Он уничтожает склады, опорные пункты, легкобронированную технику и живую силу. Удар может нанести на дистанции до 6 километров. Этим и помогает прорваться пехоте во время штурма.