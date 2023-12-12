В Москве состоялся благотворительный вечер «Лучшим воинам мира!»
В ходе вечера состоялась церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса «Герои времени Z - Народ и Армия едины!».
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
В Москве состоялся благотворительный вечер «Лучшим воинам мира!». Известные деятели культуры выступили на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Почетными гостями вечера стали участники специальной военной операции, проходящие лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях Москвы и Московской области, военнослужащие Московского территориального гарнизона и члены их семей, а также участники акции «Лучшим воинам Мира» в 2022-2023 годах.