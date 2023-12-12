В Москве состоялся благотворительный вечер «Лучшим воинам мира!»

© Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В это вечер на сцене блистали: народная артистка России Надежда Бабкина, вокальный квартет «ТеАмо», Большой детский хор им. Попова, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко и многие другие артисты.

«Очень важно делать такие мероприятия, в то время, как идет специальная военная операция. Мы таким образом показываем поддержку наших ребят. Мы здесь напоминаем о наших героях, рассказываем об их подвигах. В зале присутствуют раненые ребята, которые сейчас лечатся. Сегодня еще и день Конституции и недавно прошел день Героев Отчества. Поэтому это очень символичный праздник», - сказал руководитель военного ансамбля 8-ой армии Роман Разум.

В ходе вечера также прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса «Герои времени Z - Народ и Армия едины!». Для раненых военнослужащих ввели особую номинацию «Творчество, опаленное войной».