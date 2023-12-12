Армия Армия Армия

В Москве состоялся благотворительный вечер «Лучшим воинам мира!»

Ян Брацкий
22:02 12.12.2023
В ходе вечера состоялась церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса «Герои времени Z - Народ и Армия едины!».
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Москве состоялся благотворительный вечер «Лучшим воинам мира!». Известные деятели культуры выступили на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Почетными гостями вечера стали участники специальной военной операции, проходящие лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях Москвы и Московской области, военнослужащие Московского территориального гарнизона и члены их семей, а также участники акции «Лучшим воинам Мира» в 2022-2023 годах.

© Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В это вечер на сцене блистали: народная артистка России Надежда Бабкина, вокальный квартет «ТеАмо», Большой детский хор им. Попова, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко и многие другие артисты.

«Очень важно делать такие мероприятия, в то время, как идет специальная военная операция. Мы таким образом показываем поддержку наших ребят. Мы здесь напоминаем о наших героях, рассказываем об их подвигах. В зале присутствуют раненые ребята, которые сейчас лечатся. Сегодня еще и день Конституции и недавно прошел день Героев Отчества. Поэтому это очень символичный праздник», - сказал руководитель военного ансамбля 8-ой армии Роман Разум.

В ходе вечера также прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса «Герои времени Z - Народ и Армия едины!». Для раненых военнослужащих ввели особую номинацию «Творчество, опаленное войной».

© Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В рамках мероприятия прошла передача восьми живописных работ, созданных военнослужащим-участником СВО, членом Творческого союза художников России рядовым Юрием Сивачевым, в коллекцию Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации.

© Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

После концерта каждый военнослужащий получил от Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» подарок и был дан старт новогодних поздравлений пациентов военно-медицинских учреждений Минобороны России, а также военнослужащих, находящихся в районах проведения специальной военной операции.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:52 В стране и мире
Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших в Брянске
20:41 В стране и мире
Видео
Последний шанс: почему в США визит Зеленского назвали «позорным фарсом»
20:10 В стране и мире
Видео
В подмосковной Ивантеевке горит склад на площади в три тысячи «квадратов»
19:49 В стране и мире
RFI: визит Зеленского в Кабо-Верде привел к внутриполитическому кризису в стране
19:14 В стране и мире
США расширили список антироссийских санкций
Популярное
Кирби заявил, что «горшок пуст» и финансирование для Украины под вопросом
Захарова: Зеленский отправился в США «шаромыжничать с протянутой рукой»
Mash: Леониду Агутину после операции пожизненно назначены специальные препараты
Видео
Украинец рассказал, как в ВСУ пугали «отрезанием достоинства» в российском плену
Видео
Костомаров показал первые шаги на льду после протезирования
Видео
В Иркутской области ищут молодого медведя, ворующего кашу у собак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.