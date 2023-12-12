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«Крепим их огнем»: как минометчики громят боевиков на Угледарском направлении

Роман Закурдаев
07:35 12.12.2023
Сейчас в зоне спецоперации непростые погодные условия: ветер, метель. Но при этом ниже активность дронов противника, что облегчает работу расчетам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Первый выстрел - пристрелочный. Следом от оператора беспилотника приходит корректировка. Наводчик действует мгновенно, чтобы не потерять темп стрельбы.

Расчет «кочующего» миномета 2С12 «Сани» группировки войск «Восток» работает всего в нескольких километрах от позиций противника на Угледарском направлении.

Артиллеристы ведут огонь осколочно-фугасными и зажигательными минами, ставят дымовые завесы для отхода или продвижения нашей пехоты.

Стоит нашей разведке выявить сосредоточение живой силы или скопление техники ВСУ - тут же в дело вступает артиллерия ближнего боя.

«Опорные пункты, пулеметчиков, гусеничную технику противника - по ним, бывало, попадали», - рассказывает номер расчета с позывным «Хави».

Сейчас в зоне спецоперации непростые погодные условия: ветер, метель. Но при этом ниже активность дронов противника, что облегчает работу минометчикам.

И если за небом сегодня можно особо не следить, то ответного огня опасаться все же стоит. Поэтому за короткое время расчет пытается отправить противнику как можно больше  разрушительных «подарков» 120-го калибра.

«Они на минометку охотятся часто вообще. Мы для них цель первая. Потому что мы их очень сильно поражаем. Крепим их огнем сильно. Поражение хорошее, бьем точно по ним», - говорит командир орудия с позывным «Михей».

За это и ценят минометы на фронте: точные, компактные и, конечно, мощные.

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