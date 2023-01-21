Руководство телеканала RT France заявило о его закрытии

Почти год RT France выдерживал прессинг со стороны Еврокомиссии, призвавшей к отключению вещания пророссийских телеканалов.

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Руководитель RT France Ксения Федорова объявила о закрытии телеканала. Причиной стала целенаправленная политика Франции по выживанию пророссийского канала из эфира и решение о заморозке счетов СМИ во Франции.

«Власти ЕС использовали ситуацию на Украине, которую RT France всегда освещал сбалансированно, чтобы наконец заткнуть телеканалу рот», - заявила Федорова.

Руководство RT France считает блокировку счетов телеканала цензурой и обеспокоено судьбой сотрудников редакции: это 123 человека, которые сейчас лишены возможности получить зарплату за январь и рискуют стать безработными.

Отдельный вопрос, по мнению Федоровой, это будущее независимости СМИ во Франции.

Ранее генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес поддержал редакции RT и Sputnik и заявил, что в France 24, что не соблюдая механизм, необходимый для защиты прессы от политического вмешательства, европейские власти создали опасный прецедент, представляющий угрозу свободе прессы.

Российский МИД в ответ на блокировку счетов RT France обещал зеркальные меры в адрес французских СМИ в России.