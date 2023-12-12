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Lexus протаранил автомобиль и ограждение на Новом Арбате

Владимир Рубанов
01:08 12.12.2023
В ДТП пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Автомобиль Lexus врезался в дорожное ограждение на Новом Арбате. По данным Департамента транспорта Москвы, в районе дома 19 водитель не справился с управлением и машина столкнулась с другим припаркованным автомобилем.

Lexus ехал на высокой скорости и, вероятно, потерял сцепление с дорогой, рассказал «Звезде» очевидец Никита.

«[Вылетел] из левого ряда, там, получается, аквапланирование поймал, и его сюда понесло», - сказал он.

По словам очевидца, движение в этот момент было не очень плотным, поэтому потерявшая управление машина больше никого не зацепила.

В ДТП пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. В аварию попал Lexus, который принадлежит спортсмену, и он сам находился в машине в момент аварии.

При ударе сработали подушки безопасности, это помогло смягчить последствия ДТП. По предварительным данным, причиной столкновения стали скользкая дорога. Машина была на летней резине.

На месте работают оперативные службы. Данные о пострадавших уточняются. Пробки в районе аварии нет.

Яллыев - профессиональный боксер-тяжеловес. Он одержал 14 побед и не потерпел ни одного поражения.

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