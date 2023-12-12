Фомин обсудил военное сотрудничество с вице-президентом Экваториальной Гвинеи

В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации.

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Замминистра обороны РФ Александр Фомин и вице-президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Нгема Обианг Манге провели сегодня переговоры.

Как сообщает российское оборонное ведомство, во время беседы стороны обсудили военное сотрудничество. Кроме того, на сегодняшней встрече были определены перспективные направления взаимодействия.

В Минобороны России указали на дружественную обстановку в ходе беседы. Обе стороны настроены на продолжение наращивания взаимодействия, добавили в ведомстве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.