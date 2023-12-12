В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО РФ сообщило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении

14:06 12.12.2023
Также на этом направлении удалось поразить две САУ «Гвоздика», две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.
МО РФ сообщило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Минобороны России заявило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки.

«Противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, четыре автомобиля», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили об отражении двух украинских атак в районе Марьинки. В районах Курдюмовки и Клещеевки поражена живая сила и техника двух украинских мехбригад.

В Минобороны сообщили и об успехах ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Речь идет о поражении двух гаубиц «Мста-Б», двух орудий Д-20, а также двух САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Синьковки. В живой силе суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 105 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:33 В стране и мире
Путин назначил своим референтом Кирилла Зорина
14:20 В стране и мире
Видео
Из-за гололеда школьники в Ростове-на-Дону не шли, а ползли на уроки
13:58 В стране и мире
Суд решил выдворить из РФ семьи подростков, потушивших Вечный огонь в Петербурге
13:45 В стране и мире
Бывший главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» получил 7 лет колонии
13:18 В стране и мире
Сотовый ретейлер «Связной» признан банкротом
Популярное
Mash: Леониду Агутину после операции пожизненно назначены специальные препараты
Видео
Украинец рассказал, как в ВСУ пугали «отрезанием достоинства» в российском плену
Видео
Костомаров показал первые шаги на льду после протезирования
Видео
В Иркутской области ищут молодого медведя, ворующего кашу у собак
На серебряном жезле Милея изобразили головы его собак-клонов
Видео
Астроном Денисенко рассказал, как и когда можно увидеть звездопад Геминиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.