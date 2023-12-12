МО РФ сообщило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении

Также на этом направлении удалось поразить две САУ «Гвоздика», две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

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Минобороны России заявило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки.

«Противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, четыре автомобиля», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили об отражении двух украинских атак в районе Марьинки. В районах Курдюмовки и Клещеевки поражена живая сила и техника двух украинских мехбригад.

В Минобороны сообщили и об успехах ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Речь идет о поражении двух гаубиц «Мста-Б», двух орудий Д-20, а также двух САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Синьковки. В живой силе суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 105 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.