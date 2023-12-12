Путин назначил своим референтом Кирилла Зорина

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Президент Российской Федерации назначил своим референтом Кирилла Зорина. Документ был подписан главой государства и опубликован на официальном портале правовой информации.

Референтура главы государства занимается подготовкой проектов ежегодных посланий президента России Федеральному собранию и иных программных документов. Кроме того, подготавливает проекты выступлений, приветственных писем и поздравлений, а также принимает участие в обеспечении деятельности главы государства по вопросам образования и науки.

На официальном сайте Кремля указано, что на данный момент руководит референтурой помощник президента Дмитрий Калимулин. Также у президента России есть два старших референта и три референта.

Согласно информации на сайте Московской школы экономики МГУ, Кирилл Зорин родился 18 марта 1984 года в городе Тутаев Ярославской области. Основным местом его работы является администрация президента России. Также Кирилл Зорин ведет курс лекций для студентов магистратуры в МШЭ МГУ имени Ломоносова.