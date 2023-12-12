Штраф и лишение свободы: в России предложили наказывать за скрученный пробег

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В России разрабатывают закон, предполагающий штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет за умышленное уменьшение пробега автомобиля при продаже. Сейчас эта проблема является очень актуальной.

Так, например, Марина Шелестова из Волгограда купила в автосалоне поддержанную иномарку и уже спустя несколько часов почувствовала неладное. Оказалось, что у машины скручен пробег почти в два раза.

Женщина нашла прежнего владельца. Он подтвердил, что продал машину в автосалон, а пробег был на 50 тысяч меньше. В итоге Марина обратилась в суд с иском на 700 тысяч рублей.

«Лично для меня скрученный пробег - это мошенничество и обман. Мне неприятно, что меня просто обманули», - рассказывает она.

Такие случаи не редкость. Однако получить компенсацию получается не всегда.

«Вообще в нашей стране сложилась практика, что при продаже любого автомобиля необходимо скрутить пробег. Хотя бы чуть-чуть, но сделать машину привлекательнее. Мне кажется, что на вторичном рынке процент автомобилей со скрученным пробегом очень велик», - отмечает автоэксперт Егор Васильев.

По оценке экспертов, почти у каждого третьего подержанного автомобиля пробег «нарисован». Автоподборщик Сергей Ломов вспоминает, как вычислил несоответствие у «баварца» 2019 года, ввезенного по параллельному импорту. Подлог удалось обнаружить лишь после глубокой проверки электроники.

«Искали пробег. Он совпадал с пробегом на одометре, но во всех блоках был одинаковый. Люди, которые его крутили, не учли тот факт, что везде разные датчики стоят, которые дают разный сигнал», - говорит эксперт.

Гарантий в вопросе выбора поддержанной машины быть не может. Но обезопасить себя можно. Автомобиль, например, можно отдать на диагностику мастерам, которым вы доверяете. Чаще других махинации совершают с азиатскими марками.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» также предложили дополнить договоры купли-продажи обязательным внесением показаний одометра.

«Продавец, понимая, что могут быть правовые последствия, конечно же откажется указывать пробег в договоре. Или укажет пробег, но дополнительно допишет, что продавец не несет ответственности за реальный пробег автомобиля, так как он его не знает», - считает автомобильный юрист Сергей Кузин.

Поможет ли новый закон остановить практику скручивания пробега, покажет время.

«Реализация этой ответственности вызывает много вопросов, так как непонятно на каком этапе произошло скручивание пробега, если перепродажа автомобиля осуществлялась много раз», - говорит автоэксперт Дмитрий Попов.

Вернуть деньги за автомобиль со скрученным пробегом все же иногда удается. Другой клиент того же автосалона в Волгограде, где купила машину Марина Шелестова, выиграл дело. Суд признал договор купли-продажи недействительным. Также с салона взыскали неустойку за каждый день с момента приобретения транспортного средства до вынесения приговора.