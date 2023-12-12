Сотовый ретейлер «Связной» признан банкротом

В суде отметили, что денежных средств компании достаточно для финансирования процедуры банкротства.

© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера «Связной».

Как передает Интерфакс, суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Конкурсным управляющим компании был утвержден Филипп Ангилевский. Отмечается, что его отчет о проделанной работе назначен на 4 июня следующего года.

На заседании суда также говорилось, что восстановление платежеспособности «Связного» невозможно, финансовых средств компании хватит для финансирования процедуры банкротства.