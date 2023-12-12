В стране и мире В Кремле заявили, что встреча Зеленского и Байдена не способна изменить ход СВО Тимур Шерзад Дмитрий Песков подчеркнул, что вкачанные в Украину десятки миллиардов долларов не помогли ей добиться успеха на полях сражений. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского не способна изменить ход специальной военной операции. «Вкачанные десятки миллиарды долларов в Украину не помогли ей получить успех на поле боя», - заметил Песков в ходе разговора с журналистами. Он добавил, что на такое же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, в случае если они будут так же вкачаны в украинскую экономику. Ранее Дмитрий Песков назвал Украину «бочкой для сжигания денег» Европы. Экспертное мнение и аналитика