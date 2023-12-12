Mash: Штурм получила травму головы после того, как ее вытолкали из машины
Штурм ударилась головой о багажник чужой машины, которая была припаркована рядом.
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Global Look Press
Певица Наталья Штурм получила гематому на голове, у нее подозревают сотрясение мозга, пишет Mash.
Как утверждается, 57-летнюю артистку, исполнившую песню «Школьный роман», вытолкали из автомобиля после конфликта, который произошел во дворе жилого дома на севере Москвы.
По данным Telegram-канала, все случилось в понедельник вечером. По предварительной информации, Штурм ударилась головой о багажник чужой машины, которая была припаркована рядом, начался конфликт. Тогда певица начала штурмовать авто, забралась в него, откуда ее впоследствии выгнали.
В результате артистка получила травму, к ней приехала скорая, однако ехать в больницу Штурм не захотела.