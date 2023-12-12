Mash: Леониду Агутину после операции пожизненно назначены специальные препараты

Накануне у певца появились сильные боли в ноге, после исследований в больнице врачи диагностировали у композитора тромбоз глубоких вен и провели операцию.

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Врачи назначили певцу Леониду Агутину пожизненно принимать разжижающие кровь препараты после операции по удалению блуждающего тромба, передает Mash. Необходимость в приеме антикоагулянтов объясняется тем, что следует не допустить образования новых тромбов.

По информации издания, артист чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе в разгар новогодних корпоративов, пренебрегая рекомендациями врачей.

Напомним, что 55-летнего певца изначально беспокоила сильная боль в ноге, он обратился в медицинское учреждение, и после исследований врачи диагностировали у Агутина тромбоз глубоких вен. Певцу провели операцию из-за блуждающего тромба.