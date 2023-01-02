Володин заявил о значимости 2023 года для будущего развития России и мира

Спикер Госдумы выразил уверенность, что Россия в 2023 году увидит результаты принятых судьбоносных решений.

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Россия в 2023 году увидит результаты принятых судьбоносных решений. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поделился политическим прогнозом для России в новом году.

«В прошлом году произошли исторические события. Мы вместе смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна. Приняты судьбоносные решения президентом для обеспечения безопасности и защиты суверенитета России. Запущены процессы, результаты которых мы увидим в 2023-м», - отметил Володин в публикации.

По словам спикера парламента, новый год станет определяющим в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперед. Володин выразил уверенность, что наступивший год «на основе единения наших граждан», станет «годом развития, годом общей Победы».