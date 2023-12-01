Путин изменил состав президентского Совета по правам человека

Ожидается, что в декабре пройдет традиционная встреча президента с Советом по правам человека.

© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обновил состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). Указ «О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека» опубликован на сайте Кремля.

Из совета, в частности, исключены юристы Шота Горгадзе и Мара Полякова, журналист Леонид Никитинский, а также глава «Миротворческой миссии им. генерала Лебедя» Александр Мукомолов.

СПЧ покинул адвокат Генри Резник. Из Совета исключен экономист Евгений Ясин, который умер в сентябре.

В состав Совета вошли общественный деятель, правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды "Русь"» Юлиа Назарова. Членами СПЧ при президенте стали директор АНО содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков, генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев.

Ожидается, что в декабре пройдет традиционная встреча Путина с СПЧ.